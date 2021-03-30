Московский «Спартак» понес значительные убытки в год пандемии коронавируса

Москва, 30 марта. Выручка столичного футбольного клуба «Спартак» существенно снизилась из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Чистый убыток московского «Спартака» в прошлом году увеличился в 2,4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Соответствующие данные представили журналисты издания «Интерфакс».

Согласно информации источника, выручка «Спартака» в 2020 году составила 4,87 миллиарда рублей. Убыток московского клуба вырос с 803,6 миллиона рублей до 1,93 миллиарда рублей. Это — рекордный показатель как минимум с 2004 года.

Владельцами самого титулованного футбольного клуба России являются президент и совладелец нефтяной компании «Лукойл» Вагит Алекперов и Леонид Федун. После 23 туров «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. В активе команды Доменико Тедеско —44 очка.