Законопроект о надбавках для ряда пенсионеров внесли в Госдуму РФ

Москва, 30 марта. В Государственную думу был внесен законопроект, регулирующий назначение надбавок к пенсионным начислениям для пожилых граждан Российской Федерации, отработавших в АПК.

Проект внесли группа депутатов во главе с вице-спикером Алексеем Гордеевым и сенатор Алексей Русских. Инициатива гарантирует повышенную фиксированную выплату пенсионерам, которые являются ветеранами сельского хозяйства. Средства, согласно законопроекту, будут начисляться независимо от места жительства пожилого человека. Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты.

«Факт переезда на новое место жительство не должен уничижать огромный стаж работы в сельской местности», — цитирует ТАСС авторов инициативы.

Согласно действующему законодательству, надбавку отменяют при выезде таких пожилых граждан России из села после завершения трудовой деятельности. Также пенсионеры лишаются данной выплаты после преобразования сельских населенных пунктов в городские, говорится в пояснительной записке.

Обеспечить сохранение повышенной пенсии гражданам, которые проработали не менее 30 лет на селе и переехали в город, ранее поручил кабмину и Госдуме президент Российской Федерации Владимир Путин. Эту тему поднял в ходе встречи с главой государства руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин предложил выплачивать социальные пособия не только семьям с детьми, но и другим категориям граждан, основываясь на дефиците их доходов. «ФедералПресс» приводит его мнение, согласно которому тогда будут видны пути снижения бедности в стране.