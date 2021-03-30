Михаил Мишустин назначил нового главу Ростехнадзора

Москва, 30 марта. Новым руководителем Ростехнадзора стал Александр Трембицкий. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Глава российского правительства освободил от должности главу Ростехнадзора Алексея Алешина и назначил на его пост Трембицкого. Уточняется, что Трембицкий на протяжении восьми лет являлся заместителем руководителя федеральной службы.

Ранее Мишустин подписал распоряжение о назначении Олега Белозерова на должность главы РЖД. Срок полномочий Белозерова составит пять лет.