Африканские СМИ сообщили о назначении Али Дарасса начальником штаба боевиков в ЦАР



Банги, 30 марта. Лидер группировки «Союз за мир в ЦАР» (UPC) Али Дарасса назначен начальником военного штаба боевиков из «Коалиции патриотов за перемены» (CPC). Об этом сообщает издание LNC.



Еще несколько месяцев назад Али Дарасса и его сторонники отрицали связь с конгломератом группировок из «Коалиции». Однако в начале февраля радикалы из «Союза за мир в ЦАР» атаковали правительственные силы в районе Бамбари. Тем самым они оказали военную поддержку CPC.



Прошедшие обучение у российских инструкторов военнослужащие ЦАР перешли в контрнаступление и освободили Бамбари от бандформирований. По предварительной информации, тогда Али Дарасса получил тяжелое ранение и бежал в Боколобо.



Главарь группировки находился при смерти. Его авторитет был подорван, что ускорило переход большей части боевиков из «Союза за мир в ЦАР» в «Коалицию патриотов за перемены».

Ранее боевики из «Коалиции патриотов за перемены» обратились к экс-президенту ЦАР Франсуа Бозизе с просьбой, чтобы он официально возглавил конгломерат группировок. Позднее СМИ опубликовали документ, в котором опальный политик согласился на поступившее от радикалов предложение.