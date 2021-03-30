The Times прогнозирует приход экоактивистов к власти в Германии

Берлин, 30 марта. Партия «Зеленых» может воспользоваться охватившим правящую партию ФРГ «Христианско-демократический союз» внутренним кризисом и захватить власть в стране, прогнозирует The Times.

Британское издание приводит сразу две причины кризиса власти в ФРГ. Во-первых, это неэффективные методы борьбы с пандемией коронавирусной инфекции и утрата народного доверия к канцлеру ФРГ Ангеле Меркель. Во-вторых — раскол внутри правящей партии Германии и трудности с определением политического преемника действующего канцлера. Меркель уже неоднократно заявляла, что текущий срок канцлерских полномочий для нее станет последним, и она уйдет из большой политики после следующих выборов в бундестаг.

Христианско-демократический союз (ХДС), ранее имевший серьезное преимущество перед соперниками из «Союза 90», теперь выглядит не так уверенно. Как показывают результаты опроса населения, ХДС опережает партию экоактивистов всего на два процентных пункта. В ближайшие несколько дней «Зеленые» представят кандидата на должность канцлера ФРГ. Впервые за долгое время они всерьез могут рассчитывать на захват власти в стране.

«Зеленые» умело воспользовались кризисом, охватившим Германию на волне пандемии коронавирусной инфекции, и начали направлять народный гнев на правительство Меркель и его неэффективные методы борьбы с эпидемией. Лидер партии — 51-летний Роберт Хабек — заявил прессе, что каждая ассоциация зеленых округов управляется лучше, чем эта страна целиком.

Результаты соцопросов в Баварии показывают примерный паритет в противостоянии между ХДС и «Союзом 90». Если партия Ангелы Меркель еще сохраняет преимущество перед главными соперниками, то потенциальный преемник самого канцлера — Армин Лашет — не выдерживает конкуренции с лидером «Зеленых» Робертом Хабеком. За Лашета готовы отдать свой голос 23% опрошенных, в то время как Хабека хотели бы видеть в кресле канцлера более 28% немцев.

Однако в ХДС есть более серьезная кандидатура, чем Лашет, и все больше членов самой партии склоняются именно к ней. Речь идет о премьер-министре Баварии Маркусе Зедере, который продемонстрировал наиболее эффективный подход к борьбе с эпидемией коронавирусной инфекции. Лашет возглавляет самую густонаселенную часть Германии — Рейн-Вестфалию, и его меры по борьбе с пандемией Меркель расценила как неэффективные и подвергла его публичной критике.

Партия «Зеленых» будет стремиться извлечь выгоду из охватившего ХДС внутреннего противостояния, надеясь привлечь новых избирателей обещаниями покрыть 2% территории Германии новыми лесами и запретить выпуск бензиновых и дизельных автомобилей к 2030 году. Также «Союз 90» выступает за экономические реформы, которые включают ослабление конституционного ограничения на государственные займы, введение двух новых диапазонов подоходного налога с повышенными ставками и повышение корпоративного налога с 15 до 25%.

Ранее стало известно о реакции властей ФРГ на угрозы со стороны США обложить санкциями газопровод «Северный поток — 2». Авторитетный немецкий немецкий политолог Александр Рар заявил, что ответ Берлина Вашингтону будет «острым».