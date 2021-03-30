Зараженные африканской чумой «подснежники» ищут в Саратовской области

Саратов, 30 марта. Начальник управления ветеринарии регионального правительства Алексей Молчанов провел пресс-конференцию. Чиновник рассказал, что в регионе ведется поиск тел кабанов, зараженных африканской чумой свиней.

«С наступлением весны есть риск распространения АЧС, в частности, через тела инфицированных животных. Это так называемые «подснежники», которые сейчас ищут работники комитета охотничьего хозяйства и рыболовства. По данному заболеванию Саратовская область на сегодняшний день является благополучной. По бешенству ситуация сложнее: обстановка остается неблагоприятной в 21 населенном пункте», — рассказал Молчанов.

Ветеринарный врач Анатолий Савилов отметил опасность АЧС, подчеркнув, что поиск павших от данной болезни кабанов должен быть особенно тщательным.

«Африканская чума свиней — настоящий бич сельского хозяйства. Фантастически быстро распространяется, шансов на выживание практически нет. Отдельные особи выздоравливают, но в любом случае должны быть уничтожены, потому что остаются распространителями вируса. Хорошо, что хотя бы человеку АЧС не передается. Призываю инспекторов лесного хозяйства максимально серьезно отнестись к данной задаче», — подчеркнул специалист.

Ранее бешеные корова и лиса стали причиной карантина в Саратовской области. Трупы умерших животных сожгли.