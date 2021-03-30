Коктейли Молотова, баррикады и драки с полицией: как Чили встретило «День молодого борца»

В Чили прошли ежегодные протесты в честь «Дня молодого борца». В результате столкновений демонстрантов и полиции погибла одна женщина и ранены семь правоохранителей, сообщило издание La Cuarta.

57 detenidos y 7 carabineros lesionados tras nueva conmemoración del Día del Joven Combatiente https://t.co/I934wLZNy9 pic.twitter.com/haDrVym3jR — La Cuarta (@lacuarta) March 30, 2021

Демонстрации начались в понедельник в районе Центрального вокзала в столице Сантьяго. Сотни молодых людей, преимущественно из Революционной коммунистической партии (PCR), совместно с членами других общественных организаций вышли на улицы и устроили шествие с требованием освободить политических заключенных.

Hoy pobladores de los Cerros de Talcahuano levantaron barricadas en conmemoración del día del joven combatiente y en exigencia de la libertad de lxs presxs políticxs de la revuelta. pic.twitter.com/UK0I52HFaB — ContrainformateblogⒶ (@Contrainformate) March 29, 2021

По пути митингующие создавали баррикады из подручных средств, атаковали грузовики и устраивали стычки с полицией. Демонстранты использовали коктейли Молотова и другое оружие, а также лазерные указки и фейерверки. Самые крупные столкновения были зарегистрированы в коммунах Пеньялолен, Сан-Бернардо, Пудауэль, Уэчураба, Эль-Боске и Сан-Хоакин. В двух последних митингующие поджигали автобусы и перекрывали дороги.

Diversos incidentes se registran en distintas comunas de Santiago https://t.co/hdTCXkwJPd pic.twitter.com/1itM5kgQUs — La Cuarta (@lacuarta) March 30, 2021

Беспорядки происходили не только в столице, но и в других городах Чили. В Сети распространилось видео, на котором участники митинга в Антофагасте бросают в полицейских коктейли Молотова.

#Antofagasta: En el sector de Plaza Bicentenario se observa un grupo de jóvenes con elementos contundentes y bombas molotov los que son arrojados hacia personal policial y unidad que se encuentra en el lugar. pic.twitter.com/pGvPdFxMbb — Carabineros Región de Antofagasta (@CarabAntof) March 29, 2021

В результате протестов погибла 24-летняя Анджела Гонсалес Арос. Девушка упала с баррикады на дороге Сан-Мартина, после чего ее сбил автомобиль. В стычках также пострадали семь полицейских, правоохранители в свою очередь задержали 57 демонстрантов.

«День молодого борца» отмечают в Чили ежегодно 29 марта. Проводятся демонстрации в память братьев Рафаэля и Эдуардо Вергара Толедо, которых убили чилийские карабинеры в 1985 году. Первые годы все проходило мирно: участники устраивали литургическую церемонию и шествие с родителями убитых. Со временем День памяти стали отмечать более жестко — с организацией поджогов и нападениями на полицию.

История братьев Вергара

Братья Рафаэль и Эдуардо Вергара Толедо были выходцами из обычной рабочей семьи и жили в столичном районе Вилла Франция. Известно, что старший Эдуардо поступил в Университет педагогических наук (UMCE), где изучал историю, младший обучался в школе.

На фоне прихода к власти военной хунты под руководством Аугусто Пиночета в 1973 году братья увлеклись политической борьбой и вступили в организацию «Революционное левое движение» (MIR), которая противостояла действующему режиму.

Рафаэлю 29 марта 1985 года было 18 лет, а Эдуардо — 20, когда они со своими единомышленниками из MIR шли в пекарню и их застрелили карабинеры. Существует несколько версий произошедшего. По одной из них, братья якобы пытались ограбить пекарню и были застрелены карабинерами, по другой — правоохранители специально устроили на Рафаэля и Эдуардо засаду из-за их деятельности. После продолжительного судебного разбирательства четырех карабинеров, виновных в убийстве братьев, приговорили к сроку от 10 до 15 лет.

С 2019 года в Чили наблюдается всплеск политического насилия — на фоне экономических проблем леворадикальные организации усилили натиск на правое правительство Себастьяна Пиньеры. Карабинеры также ответили жесткими мерами — протесты, начавшиеся в октябре 2019 года ознаменовались уровнем полицейского насилия, беспрецедентным со времен диктатуры Пиночета. С началом пандемии коронавируса ситуация не поменялась в лучшую сторону, силы карабинеров постоянно подвергаются критике за использование насилия. В 2021 году новые протесты охватили страну после убийства карабинерами уличного жонглера в городе Пангипульи — он был застрелен, когда отказался покинуть по требованию полиции место своего выступления.