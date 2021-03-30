Госсекретарь США потребовал от Китая следовать международным правилам

Нью-Йорк, 30 марта. Соединенные Штаты не собираются сдерживать Китай, однако нацелены на соблюдение международных правил и обязательств. Такое требование озвучил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Глава американского Госдепа сообщил об этом в рамках брифинга, организованного пресс-центром для иностранных журналистов в Нью-Йорке. Вашингтон, по словам Блинкена, намерен следовать нормам мировой правовой системы, чего хочет добиться и от Пекина.

«Когда кто-нибудь бросает вызов этой системе, неважно Китай ли этой или любая другая страна <...> у всех нас есть причина выступить против этого», — подчеркнул госсекретарь США.

Суть, по словам Блинкена, состоит в том, чтобы укрепить и защитить мировой порядок. Также США считают необходимым проходить через вызовы, которые им готовят другие страны. По словам госсекретаря, Китай якобы намерен разделить Вашингтон с его партнерами.

Блинкен ранее заявил, что Соединенные Штаты будут усиливать санкции против компаний, которые участвуют в строительстве российского газопровода «Северный поток — 2».