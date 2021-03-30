Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
ЦАР
  /  Обновлено: 

Иностранные делегации прибыли в ЦАР на церемонию инаугурации президента Туадера

Иностранные делегации прибыли в ЦАР на церемонию инаугурации президента Туадера
Банги, 30 марта. В столичном аэропорту ЦАР приземлились несколько самолетов с иностранными делегациями. Все они прибыли для участия в церемонии инаугурации президента Фостен-Арканжа Туадера. У трапов высокопоставленных гостей встречал премьер-министр республики Фирмен Нгребада.

Делегацию от Конго возглавил министр иностранных дел республики Жан-Клод Гакоссо.

Центральноафриканский лидер успел провести с конголезским министром переговоры. Стороны обсудили отношения двух стран и социально-политические новости региона. По словам Гакоссо, демократические выборы президента ЦАР станут настоящей вехой в истории для континента.

Глава МИД Конго также призвал африканские государства поддержать политику Фостен-Арканжа Туадера в вопросе установления мира в регионе.

В Банги также прибыл премьер-министр Камеруна Жозеф Нгют.

Бурунди на церемонии инаугурации будет представлять лично глава республики Эварист Ндайишимие.

Лидер африканской страны рассчитывает провести встречу с президентом Туадера после завершения всех официальных мероприятий. Темой для разговора может стать деятельность многопрофильной комплексной миссии ООН в ЦАР (МИНУСКА), в составе которой есть и военнослужащие из Бурунди.

Российскую делегацию на торжественном мероприятии возглавит посол РФ в ЦАР Владимир Титоренко.

Высокопоставленные гости на данный момент собираются в здании Национальной Ассамблеи, где Фостен-Арканж Туадера примет присягу.

После церемонии инаугурации президент Центральноафриканской Республики проведет раунд переговоров с иностранными политиками, дипломатами и инвесторами.

Новости партнеров