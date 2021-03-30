ЦБ РФ понизил официальные курсы доллара и евро на 31 марта

Москва, 30 марта. Официальные курсы американской и европейской валют на 31 марта 2021 года понижены. Об этом стало известно из информации, опубликованной на сайте Центрального банка России.

По данным регулятора, курс доллара США на среду снижен на 12,64 копейки. Официальная стоимость американской валюты — 75,70 рубля.

Европейская валюта ослабела сразу на 46,69 копейки. Курс евро, по данным на 31 марта, составляет 88,88 рубля, говорится на сайте Центробанка РФ.

Котировки нефти показывают слабую отрицательную динамику 30 марта. Тенденция отмечается на фоне ожидания встреч участников сделки ОПЕК+ в среду и четверг. Эксперты считают, группа может сохранить объемы добычи черного золота в мае 2021 года.