Год c коронавирусом: Альгис Микульскис об итогах введения в России карантинных мер

В Россию COVID-19 пришел 1 марта 2020 года. Именно в тот день был выявлен «пациент №1», от которого инфекция передалась окружающим. Спустя всего 17 дней число заболевших в стране превысило 100 человек. К 27 марта Россия прекратила авиасообщение с остальным миром, а тремя днями позже — ограничила движение и через все наземные пункты пропуска.

Специальный корреспондент ФАН Альгис Микульскис вспоминает, как прошел год карантина, и разбирается, к каким последствиям он привел Россию и мир.

Первые сообщения о неизвестной разновидности пневмонии, вспышка которой произошла в китайском городе Ухань, появились на страницах мировых СМИ в последний день 2019 года. Мир к этому моменту уже пережил несколько эпидемий, пришедших из Юго-Восточной Азии — вспомните хотя бы тяжелый острый респираторный синдром SARS или птичий грипп — но не приведших к каким-либо ощутимым последствиям.

По этой причине и очередное известие о некоей новой китайской болезни поначалу не вызвало особой паники. Однако очень скоро появились первые умершие и заболевшие в других странах (20 января в Южной Корее, 21-го в США) и 22 января власти Китая впервые озвучили мысль о мутации этой разновидности коронавируса и угрозе пандемии.

Заместитель главы Госкомитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР Ли Бинь отметил тогда, что большинство случаев заражения происходит воздушно-капельным путем и заявил о существовании риска прогрессирующего распространения болезни. Наверное, с этого момента человечество и свернуло на путь «коронавирусного будущего» …

В России к новой напасти отнеслись со всем возможным вниманием. Как в организационном аспекте, так и непосредственно в медицинском. 29 января премьер-министр Михаил Мишустин утвердил состав межведомственного оперативного штаба по борьбе с распространением заболевания. Главой структуры стала вице-премьер Татьяна Голикова. И произошло это ровно за день до того, как Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса «чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение».

А зараза, между тем, брала у людей плацдарм за плацдармом и количество смертей росло. Так, 27 февраля в Соединенных Штатах был диагностирован первый случай COVID-19 так называемого «неустановленного происхождения», когда заболел мужчина, ранее не посещавший зараженные государства и не имевший контактов ни с кем из болеющих внутри страны.

Россия к полному карантину и самоизоляции пришла не сразу. Режим повышенной готовности в Москве, например, был введен в первых числах марта и в течение всего месяца противоэпидемические меры поэтапно усиливались. При этом никакой паники в рядах управленцев и врачей-инфекционистов не было.

Доктор медицинских наук, заведующий кафедрой инфекционных болезней Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н. Пирогова Владимир Никифоров объяснил это спокойствие и профессионализм наличием в стране школы противодействия подобным эпидемиям, основы которой были заложены еще во времена СССР.

«Остались старые кадры, старая закалка! У нас ведь каждый год в каждой больнице проходят учения по особо опасным инфекциям… Поэтому для нас распространение ковида оказалось обычной эпидемией, только больших масштабов. Какого-то испуга инфекционная служба не испытала — мы люди привычные. Готовность дать отпор и мобилизационный характер нашей медицины сыграли огромную роль», — обратил внимание собеседник агентства.

При этом, по словам профессора Никифорова, катастрофическая ситуация в странах Европы сложилась именно из-за отсутствия подобной школы на Западе…

«Мы оказались в выигрыше! Сказалась закалка холодной войны. В отличие от расслабившегося Запада, которому этот вирус мгновенно показал, кто на Земле хозяин!» — заключил доктор медицинских наук.

Итак, 30 марта Россия ввела жесткие ограничения и режим самоизоляции так или иначе распространился на всю территорию страны.

Чем запомнились дни карантина? Прежде всего безлюдьем на улицах. Жители столицы довольно ответственно отнеслись к распоряжениям властей и Москва в течение некоторого времени представляла из себя довольно необычное зрелище. В почти полной тишине прошел и Первомай. Да и в день 75-летия Победы было решено ограничиться лишь воздушной частью военного парада, хотя народу на улицах заметно прибавилось.

Помогли ли эти меры остановить эпидемию? По крайней мере они не позволили ей принять масштабы катастрофы, подобной той, что разразилась в США, где количество погибших от ковида превысило отметку в 500 000 человек.

И конечно же огромную роль в борьбе с распространением вируса сыграло создание российскими учеными первой в мире вакцины, к которой на сегодняшний день проявили интерес десятки стран мира…

21 июня 2020 года президент России Владимир Путин в эфире телеканала «Россия-1» подвел промежуточные итоги борьбы с распространением болезни:

«По количеству заболевших коронавирусом мы занимаем, по-моему, третье место, а по количеству погибших — я приношу соболезнования всем, кто потерял своих близких, — это один из самых низких показателей в мире… Поэтому, без всяких сомнений, нам в целом удалось выполнить задачу, которую мы перед собой ставим, — защитить граждан России от этой инфекции», — заявил глава государства.

К настоящему моменту Россия живет практически в обычном ритме. Да, инфекция пока не побеждена, но она остановлена. Ограничения постепенно снимаются, а ежесуточный прирост числа заразившихся потихоньку идет на убыль. Чего, кстати, не скажешь о Европе с ее непрекращающимися «локдаунами».

Теперь уже становится понятно, что COVID-19, скорее всего, останется с человечеством навсегда, превратившись в «сезонное заболевание». Но по итогам первого года жизни в новой эпидемической реальности понятно также и то, что для России это не будет представляться особой проблемой. Хотя и от специфических трудностей никуда нам будет не деться.