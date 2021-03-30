Транспортный аналитик развеял опасения о росте цен на такси в России

Москва, 30 марта. Предположение о росте тарифов такси на 5-10% в связи с повышением цен на бензин безосновательно. Об этом заявил ФАН руководитель центра компетенций Международного евразийского форума «Такси» Станислав Швагерус. Ранее о таких опасениях сообщили в Общественном совете по развитию такси.

По словам собеседника ФАН, как бы ни хотелось этого водителям такси, у которых в данном случае могли бы возрасти доходы, вопросы ценообразования будут решать агрегаторы.

«На протяжении последних 10 лет все дорожает: и топливо, и автомобили, и техническое обслуживание, и страховка. Но при этом тарифы такси только понижаются», — напомнил Швагерус.

Он пояснил, что тарифообразование на рынке напрямую зависит только от агрегаторов, поскольку в 95% случаев вызов легкового такси происходит через приложение.

«Согласно законодательству, именно агрегаторы, как поставщики услуг, устанавливают своим подрядчикам тарифы на перевозку легковыми такси, — рассказал собеседник ФАН. — Соответственно, бизнес-модель агрегаторов не зависит от себестоимости оказания транспортной услуги, она построена на необходимости постоянного повышения количества заказов».

По мнению эксперта, при существующей бизнес-модели корпораций тренд на дальнейшее увеличение стоимости поездок в такси маловероятен.

«Агрегаторам важен постоянный рост числа заказов, поскольку от этого зависит капитализация корпорации, от этого зависит доля рынка. Соответственно, добиться этого в существующих условиях можно только снижением цены, — пояснил Швагерус. — Без изменения бизнес-модели и условий оказания услуг в Российской Федерации тарифы на такси продолжат курс на постоянное снижение».

Исключение, по словам собеседника ФАН, составят случаи, связанные с форс-мажорными обстоятельствами, как это было в феврале, когда в связи со снегопадами стоимость поездки у крупнейших онлайн-агрегаторов повысилась в два-три раза. Однако это уже другая история — про необходимость регулирования алгоритмов агрегаторов, добавил специалист.

При этом, по мнению эксперта, который занимается вопросами государственного регулирования и оценкой предпринимательских рисков, законодательного запрещения повышения цен на услуги такси ждать не стоит.

«В такси — рыночное образование, и прямое государственное регулирование невозможно по многим причинам, — отметил эксперт. — Пока рынок не дорос до реализации тарифной политики путем регулирования алгоритмов агрегатора и установлением минимальной себестоимости услуг, которая идет на обеспечение безопасности и качества перевозки пассажиров».

Швагерус считает, что пассажир вправе требовать справедливую формулу цен на такси, а само ценообразование должно стать более прозрачным.

«На сайте каждого агрегатора есть раздел «Тарифы» — туда никогда никто не заглядывает из пассажиров, — отметил специалист. — Они абсолютно не меняются, а если и меняются, то только в сторону уменьшения».

Вопрос увеличения или уменьшения цены зависит от коэффициента, а общий уровень цен устанавливают агрегаторы, которые занимают доминирующее положение на рынке, заключил Станислав Швагерус.