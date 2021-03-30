Курской области в 2021 году на нацпроекты будет выделено более 9 млрд рублей

Курск, 30 марта. В пресс-службе администрации региона сообщили, что на реализацию 11 национальных проектов планируется выделить более девяти миллиардов рублей. Большая часть планируемых контрактов уже заключены.

«Наша задача — эффективно использовать направляемые колоссальные финансовые ресурсы. И их реализация должна быть на постоянном контроле», — заявил губернатор Курской области Роман Старовойт.

Здравоохранение

Более 800 миллионов рублей будет выделено на приобретение медицинского оборудования, покупку лекарств для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, а также спецпрепаратов для пациентов с онкологией. В региональном онокодиспансере будет оборудован референс-центр.

На соцподдержку медицинским работникам будет выделено 113 миллионов рублей. Туда входит оплата кредитных процентов, ЖКХ и выплаты начинающим специалистам, работающим в селах и деревнях.

Для создания рабочих медицинских мест в организациях планируется приобрести дополнительное компьютерное оборудование.

Для дальнейшего развития санавации будет выделено более 55 миллионов рублей.

Образование

В Обоянском, Пристенском районах и Курске продолжится строительство трех школ. Планируется покупка оборудования для создания ученических мест дополнительного образования, для регионального модельного центра развития творчество и многое другое.

Демография

По условиям национального проекта финансируются выплаты при рождении детей. В Курской области планируется построить восемь детских садов. Продолжится строительство крытого легкоатлетического манежа в Курске, дома-интерната для престарелых и инвалидов в Суджанском районе. Будут отремонтированы сельские дома культур и школы искусств, в том числе центр занятости.

Дороги

Более 1,5 миллиардов рублей будет выделено на строительство и ремонт дорог, модернизацию светофоров, приобретение комплексов фото- и видеофиксации.

Жилье и городская среда

Планируется провести благоустройство более 180 общественных и дворовых территорий, реконструкцию объектов водоснабжения и переселить 311 человек из аварийного жилья в новое.

Ранее ФАН сообщал, что курская область успешно выполняет план региональных экологических проектов, например, таких, как сохранения уникальных водных объектов и лесов региона.