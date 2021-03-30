Жительница Волгоградской области умерла от бешенства после укуса любимой кошки

Волгоград, 30 марта. Жительницу хутора Кузнецовский Новоаннинского района доставили в инфекционную больницу в Волжском, где она скончалась после укуса кошки. Медики диагностировали бешенство.

Женщина обратилась в местную больницу с жалобами на затрудненное дыхание: 60-летняя пенсионерка думала, что заражена коронавирусом. Медики заподозрили неладное и провели санитарно-эпидемиологическое исследование.

Пациентка рассказала врачам, что больше месяца назад ее укусила в плечо домашняя любимица. В больницу она обращаться не стала, просто обработала рану.

По словам больной, помимо кошки у нее дома жила и собака, но она умерла несколько недель назад. Чуть позже пришлось убить кошку, она стала очень агрессивно себя вести. Возможным источником бешенства могла стать дикая лиса, которую хозяйка часто замечала около собачьей будки.

Медики экстренно доставили пенсионерку в областную инфекционную больницу, где несколько дней боролись за ее жизнь. Окончательная причина смерти будет установлена после проведения экспертизы, сообщают в минздраве по Волгоградской области.

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