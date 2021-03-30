Хабенский и Краймбрери порассуждали о проблеме отцов и детей в клипе «Самолет»

Москва, 30 марта. Звезда «Метода» Константин Хабенский снялся в трогательном клипе украинской певицы Мари Краймбрери на песню «Самолет», посвященном порой непростым отношениям детей и родителей.

Клип является своеобразным оправданием занятых родителей, которые не могут уделять достаточного внимания своим детям. Текст песни перемежается с кадрами, в которых Константин Хабенский дает интервью певице Мари Краймбрери. Актер признается, что сам неоднократно испытывал чувство вины перед детьми. Он надеется когда-нибудь услышать от них заветную фразу: «Папа, ты молодец».

«Какой же глупый график: работа-дом-работа», — гласит одна из строчек песни «Самолет».

Клип получился настолько трогательным, что многих заставил задуматься о своих отношениях с родителями и детьми. В комментариях к ролику некоторые пользователи Сети признались, что видео задело их до глубины души.

«Заберу завтра дочку из садика пораньше и пойдем гулять»; «Сижу и реву под этот клип! Берегите и цените родителей!»; «Не плачу над двухчасовыми фильмами, над шести минутным клипом разревелась на второй минуте», — пишут в Сети.

В клипе «Самолет» также можно снялись Валерий Меладзе, Гоша Куценко и другие звезды шоу-бизнеса. Режиссером ролика выступил клипмейкер Сергей Грей.

На днях новый клип презентовал рэпер Тимати. В музыкальном видео появились все участницы восьмого сезона шоу «Холостяк», которые борются за сердце музыканта.