Сумасшедший и непризнанный гений: 168 лет со дня рождения великого Ван Гога

Сегодня исполняется 168 лет со дня рождения одного из самых необычных и гениальных художников в истории — Винсента Ван Гога. ФАН рассказывает о тяжелом творческом пути и приводит самые интересные факты из жизни величайшего живописца.

Детство и юность

Винсент Ван Гог родился в нидерландской деревушке Грот-Зюндерт 30 марта 1853 года в семье пастора реформатской церкви и дочери почтенного переплетчика и продавца книг. Винсента назвали в честь деда по отцовской линии, посвятившего всю жизнь протестантской церкви. Родители мальчика и гувернантка были уверены, что ничего путного из него не вырастет: ребенок с ранних лет вел себя слишком своенравно и грубо. Они не знали, что вне дома подросток проявляет себя как добродушный, скромный, заботливый и сострадательный ко всему живому человек.

В детстве Винсент был несчастлив. Возможно, это было связано с отсутствием понимания со стороны окружающих и проявлявшимися уже тогда психическими отклонениями. Мальчик не играл с другими детьми, не любил ходить в школу, а отъезд на обучение в интернат, находящийся в 20 км от родного дома, причинил ему много страданий, о чем он вспоминал уже будучи взрослым: «Мое детство было мрачным, холодным и пустым…»

Тяга к искусству

В 1869 году Ван Гог устроился на службу в гаагский филиал крупной художественно-торговой фирмы Goupil&Cie, владельцем которого являлся его дядя Винсент. В 1873 за отличные профессиональные результаты юношу перевели в лондонский филиал компании. Ежедневно на протяжении многих часов Винсент напрямую контактировал с произведениями искусства, благодаря чему стал понимать живопись и научился ценить искусство. Все было хорошо в жизни молодого человека, но в какой-то момент он влюбился, а девушка отвергла его. Тогда Винсент охладел к работе и стал часто обращаться к Библии. Профессиональные дела у Ван Гога шли все хуже и хуже: полный холод и апатия к работе плохо сказывались на результате, что вызывало недовольство его дяди. Главной отдушиной для Винсента стало его новое хобби: в 27 лет он сам взял кисти в руки. Рисование поглотило Винсента и отнимало все время. В итоге в 1876 году Ван Гога уволили и он решил, что «у искусства нет худших врагов, чем торговцы картинами». В том же году в Англии Ван Гог нашел неоплачиваемую работу учителя в интернате в Рэмсгейте. К тому же он больше обычного стал интересоваться религией, мечтая в дальнейшем проповедовать беднякам.

Творческий путь

Работа в английском интернате вызывала у него отвращение, поэтому художник не стал там задерживаться. Большую часть времени он занимался живописью и библейскими переводами. Винсент познавал искусство и не мог представить без него жизнь. Всего за 10 лет, вопреки всем трудностям и неурядицам, он прошел путь от начинающего любителя до выдающегося мастера и новатора, чьи работы оказали колоссальное влияние на живопись XX века. Великий мастер создал более двух тысяч произведений, 860 из которых — картины, написанные маслом. Большинство работ были сделаны в последние годы жизни художника.

Винсент Ван Гог был самоучкой. Он занимался живописью с 27 до 37 лет. За 4 года до смерти он несколько месяцев проучился в художественной школе в бельгийском Антверпене. Столкнувшись с критикой преподавателей из-за своего необычного стиля рисования, художник забросил обучение.

Винсент был очень невезучим человеком, все доставалось ему огромным трудом, но при этом плодов существенных это не давало. Тяготы жизни хорошо отражают его фразы: «Мне очень нравится поговорка: «Как станет хуже некуда, так и на лад пойдет». Временами я спрашиваю себя, не стало ли нам действительно «хуже некуда», потому что мне очень уж желательно, чтобы все наконец «пошло на лад».

До самой смерти талант живописца не признавали. Немыслимая слава и мировое признание к Ван Гогу пришли только после его кончины. К искусству художника-постимпрессиониста начали детально приглядываться спустя 11 лет после его смерти. Супруга младшего брата Винсента собрала работы и письма художника и начала распространять их по миру. Не ясно, стал бы Ван Гон таким знаменитым без активностей женщины, но, скорее всего, мировая и непоколебимая слава художника — это ее заслуга.

Интересные факты

Ван Гог был очень бедным человеком, он даже не мог оплатить работу натурщицы, поэтому писал в основном пейзажи, цветы, особенно подсолнухи, и свои портреты. Таким образом, он создал аж 30 автопортретов.

Художник не отличался здоровьем. С самого детства Винсента мучили многочисленные заболевания, включая эпилепсию, галлюцинации и психические расстройства.

Младший брат Винсента Теодор Ван Гог на протяжении всего творческого пути оказывал эмоциональную поддержку старшему брату. Кроме того, благодаря финансовой помощи Тео, Винсент смог полностью посвятить себя живописи. Деньги, получаемые от родственника, Ван Гог тратил на краску, материалы, из-за чего всегда жил в бедности и ел в основном только хлеб.

Свою самую известную картину «Звездная ночь», которую многие эксперты называют вершиной постимпрессионизма, Винсент Ван Гог писал в 1889 году, когда находился в больнице для душевнобольных во французском городке Сен-Реми-де-Прованс. Изображенное на картине в реальной жизни не существовало, сюжет полотна художник взял из воображения. Моменту создания знаменитого произведения предшествовал тяжелый эмоциональный период: живописец поссорился со своим другом — еще одним знаменитым деятелем искусства Полем Гогеном. В порыве гнева Винсент набросился с бритвой на друга, но в итоге отрезал себе мочку уха и отнес ее в бордель проститутке Рашель, которая благоволила Гогену. Обеспокоенный брат художника отправил несчастного на лечение в интернат. Ван Гог считал произведение крайне неудачным, потому что оно было написано не с натуры.

В последние минуты жизни Ван Гог, умирая на руках любящего брата, обронил фразу: «Печаль будет длиться вечно». Винсент умер в возрасте 37 лет, хотя ничего этого не предвещало. Во время пленэра в поле художник выстрелил себе в грудь, после чего, приложив усилия, смог вернуться в комнату. После ранения Винсент прожил 30 часов. На похоронах Тео разрешил небольшому кругу друзей покойного взять одну из его картин на память. Терапевт художника взял столько картин, сколько мог унести. На протяжении долгих лет полотна хранились в семье врача, затем были пожертвованы в Лувр.

Тео был так крепко привязан к старшему брату, что не смог выдержать его смерти и вечной разлуки с ним. Через 4 месяца после гибели Винсента не стало и его младшего брата. Их останки были эксгумированы, чтобы братья могли быть похоронены рядом друг с другом.

В данный момент одной из самых популярных достопримечательностей в Нидерландах является музей Винсента Ван Гога, открытый в Амстердаме в 1973 году.