Песков оценил меры по сдерживанию роста цен на продукты

Москва, 30 марта. Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков оценил меры, принятые властями для сдерживания роста стоимости продуктовых товаров.

Правительство осуществляет мониторинг ценовой ситуации, как стало известно из слов представителя Кремля. Власти организовывают свои действия таким образом, чтобы на рынке не возникло «товарных перекосов», заявил Песков журналистам.

«Это процесс достаточно филигранный», — отметил он.

Российский кабмин продлил действие соглашений о стабилизации стоимости ряда продуктов. Договоренности по ценам на сахар будут действовать до 1 июня. Соглашения о стоимости подсолнечного масла сохраняются до 1 октября.