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Пугачева боится, что дочь Лиза станет «девочкой из Instagram»

Пугачева боится, что дочь Лиза станет «девочкой из Instagram»

Москва, 30 марта. Певица Алла Пугачева переживает, что ее дочь Лиза может стать в будущем популярным блогером. Артистка подчеркнула, что не желает ребенку такую профессию.

Примадонна опубликовала на своей странице в Instagram пару роликов, на которых ее дочь изображает «девочку» из упомянутой социальной сети. Наследница певицы и юмориста Максима Галкина вжилась в роль и точно передала манеры некоторых интернет-звезд.

«Хорошие мои, сегодня вам что-нибудь расскажу. Нет, наверное, завтра. Чао-какао! Больше лайков, больше смайликов и, конечно, подпишитесь на меня», — произнесла семилетняя девочка.

Пугачева, как оказалось, боится, что дочь с годами может превратиться в такую звезду.

«Лишь бы сама такой не стала. Не приведи господи», — написала она в посте.

Поклонники в комментариях похвалили актерский талант девочки и предположили, что она спародировала не просто «девочку из Instagram», а экс-ведущую реалити-шоу «Дом-2» и певицу Ольгу Бузову.

«Не давайте ребенку смотреть Бузову»;

«Интересно, что вы своим деткам говорите про Моргенштерна (рэпера. — Прим. ФАН) и про прочую экранную нечисть?» — обратились фанаты к Пугачевой.

Судя по недавней вечеринке, Примадонна благосклонна к звезде Интернета Насте Ивлеевой. Она лично поздравила блогера с днем рождения и преподнесла в подарок роскошное украшение.

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