Пугачева боится, что дочь Лиза станет «девочкой из Instagram»

Москва, 30 марта. Певица Алла Пугачева переживает, что ее дочь Лиза может стать в будущем популярным блогером. Артистка подчеркнула, что не желает ребенку такую профессию.

Примадонна опубликовала на своей странице в Instagram пару роликов, на которых ее дочь изображает «девочку» из упомянутой социальной сети. Наследница певицы и юмориста Максима Галкина вжилась в роль и точно передала манеры некоторых интернет-звезд.

«Хорошие мои, сегодня вам что-нибудь расскажу. Нет, наверное, завтра. Чао-какао! Больше лайков, больше смайликов и, конечно, подпишитесь на меня», — произнесла семилетняя девочка.

Пугачева, как оказалось, боится, что дочь с годами может превратиться в такую звезду.

«Лишь бы сама такой не стала. Не приведи господи», — написала она в посте.

Поклонники в комментариях похвалили актерский талант девочки и предположили, что она спародировала не просто «девочку из Instagram», а экс-ведущую реалити-шоу «Дом-2» и певицу Ольгу Бузову.

«Не давайте ребенку смотреть Бузову»; «Интересно, что вы своим деткам говорите про Моргенштерна (рэпера. — Прим. ФАН) и про прочую экранную нечисть?» — обратились фанаты к Пугачевой.

Судя по недавней вечеринке, Примадонна благосклонна к звезде Интернета Насте Ивлеевой. Она лично поздравила блогера с днем рождения и преподнесла в подарок роскошное украшение.