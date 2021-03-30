Срочники помыли обувь в святом источнике в Калининграде и получили крупные штрафы

Калининград, 30 марта. Военнослужащие помыли обувь в источнике возле местного храма. Обстоятельствами происшествия занималась Военная прокуратура. Фигурантов обязали выплатить штраф.

Двое военнослужащих, проходящих срочную службу на территории Калининградской области, попали в поле зрения Военной прокуратуры Балтийского флота после публикации ролика с их участием. На видео молодые люди мыли обувь в источнике возле православной часовни Храма Христа Спасителя в центре Калининграда.

Срочники стали фигурантами уголовного дела об оскорблении чувств верующих. Во вторник суд признал их виновными и назначил одному штраф в размере 200 тыс. рублей, а второму – 100 тыс. рублей. Уточняется, что один из участников инцидента признал свою вину.

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