МИД ДНР: Киев провоцирует обострение конфликта в Донбассе

Донецк, 30 марта. Подразделения ВСУ, размещенные в Донбассе, продолжают грубо нарушать режим прекращения огня и ежедневно обстреливают территории ДНР и ЛНР.

Об этом сообщила официальный представитель Донецкой Народной Республики на переговорах Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины Наталья Никонорова, которая одновременно возглавляет МИД ДНР.

«У нас есть потери, есть раненые, есть погибшие среди военнослужащих, есть раненые также среди мирных граждан. И в марте эта ситуация сохраняется, более того, тенденция эта сохраняется и усиливается, то есть эскалация с каждым днем становится все более явственной», — заявила Никанорова в эфире телеканала «Россия-24».

Руководитель МИД ДНР отметила, что в течение марта подразделения ВСУ 118 раз обстреляли Донбасс, причем в 35 случаях было использовано тяжелое вооружение.

Ранее сообщалось о возможности масштабного наступления ВСУ на ДНР и ЛНР.