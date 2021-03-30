Видеозавещание Людмилы Гурченко зрителю показали в шоу Андрея Малахова

Москва, 30 марта. Народная артистка СССР Людмила Гурченко за два месяца до смерти записала завещание поклонникам. Кадры из тайного видеоархива звезды показали в шоу телеведущего Андрея Малахова.

Ролик предоставил шоу «Прямой эфир» фотохудожник и друг Гурченко Аслан Ахмадов. На кадрах видео звезда «Карнавальной ночи» обращается к поклонникам с ценным советом.

«Я любила вас, люди, будьте бдительны, не верьте никому. Думайте о черном дне, он может наступить хоть завтра», — произнесла она.

Как оказалось, Гурченко спланировала собственные похороны. Актриса готовилась к «очень интересному фильму», и Ахмадов ей в этом помогал. Звезда советского экрана хотела отправиться в последний путь в роскошном платье, расшитом бусами, и гриме.

«Все должно быть очень вежливо, почетно, с поклонами, должно быть много цветов, но не у лица. Чтобы лицо было свежее и с полуулыбкой, и все будут говорить: «Боже мой, вы помните, какая она была?»» — объяснила актриса на видео.

Напоследок она пропела строки из романса Александра Вертинского «До свиданья, друг мой, до свиданья».

«До свиданья, друг мой, до свиданья! Мне так трудно уходить во тьму, ждать всю жизнь и не дождаться встречи, и остаться ночью одному», — исполнила Гурченко.

Как отметил один из гостей студии, бывший муж актрисы Сергей Сенин, все пожелания Гурченко, озвученные в завещании, были исполнены.

«Люся всегда готовилась к уходу и как большая актриса какие-то вещи репетировала», — рассказал он зрителям.

Гурченко скончалась 30 марта 2011 года от сердечной недостаточности. После смерти она оставила немалое наследство, за которое теперь борются ее родные.