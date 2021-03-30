Бывшая пленница скопинского маньяка требует возбудить против него новое дело

Москва, 30 марта. Жертва скопинского маньяка пожаловалась в прокуратуру и СКР на распространение сведений о частной жизни. Она требует наказать обидчика.

Бывшая пленница скопинского маньяка Екатерина Мартынова обратилась в Следственный комитет. Поводом стало интервью вышедшего на свободу Мохова с журналисткой Ксенией Собчак.

Мартынова рассказала, что намерена добиться возбуждения нового уголовного дела в отношении Виктора Мохова или ограничить его публичные высказывания и активность в социальных сетях.

Женщина считает, что бывший заключенный «незаконно распространял сведения об ее частной жизни, составляющие личную тайну». По ее мнению, он «публично описывал обстоятельства совершения им преступлений, сообщая подробности осуществления сексуального и физического насилия и лишения свободы».

Одной из пленниц скопинского маньяка пообещали предоставить госзащиту, сообщал ФАН.