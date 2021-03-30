Вдова Василия Ланового рассказала о последних днях легендарного актера

Москва, 30 марта. Актриса Ирина Купченко рассказал, что в больнице Василий Лановой готовился к концерту по случаю 50-летия фильма «Офицеры», несмотря на тяжелое состояние из-за коронавируса.

Звезды советского кино Василия Ланового не стало 28 января. Причиной смерти стали осложнения, вызванные COVID-19. Актер верил в свое выздоровление и даже в больнице продолжал работать и готовиться к юбилею фильма «Офицеры», где исполнил роль Ивана Вараввы. Как рассказала вдова артиста Ирина Купченко, в феврале планировался концерт, где Лановой должен был исполнить песню «О героях былых времен».

«И вот он в больнице все время пытался заниматься голосом. Но у него не было сил на упражнения. Потом он начал слова песни повторять, хотя много раз ее пел и знал их наизусть. Но поскольку у него была высокая температура, мысли путались и он забывал слова», — вспоминает Купченко.

По словам вдовы, ее супруг отказывался даже делать процедуры пока он не вспомнит все слова легендарной песни и не пропоет ее до конца. Лановой так часто репетировал, что весь персонал больницы от дежурного врача до сиделки знали каждую строчку наизусть. Они открывали слова в телефоне и читали ему.

«С каждым днем Василий Семенович пел все тише и тише. И, повторяя слова этой песни, он и умер», — рассказала вдова в интервью «Комсомольской правде».

Ирине Купченко до сих пор сложно смириться со смертью супруга. Даже в недавней беседе с журналистами она говорила о Лановом в настоящем времени.

Недавно в Севастополе состоялась ставшая уже традиционной международная акция «Сад Памяти». В этом году горожане высадили миндальный сад в парке Победы в память о Василии Лановом.