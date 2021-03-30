Экономист раскрыл причины подорожания бензина при дешевой нефти

Одной из причин роста цен на бензин в России можно считать низкую конкуренцию на оптовом и розничном топливном рынке. Причем доля независимых от вертикально интегрированных нефтяных компаний (ВИНК) сетей АЗС с каждым годом неуклонно снижается. Таким мнением с ФАН поделился Артем Голубев, доцент кафедры экономики СЗИУ РАНХиГС, кандидат экономических наук.

Специалист отметил, что цена на нефть отличается высокой волатильностью на мировом рынке. Текущую стоимость нельзя назвать низкой, поскольку она соответствует среднему показателю, например, предкризисного 2019 года.

«По сравнению со средней ценой 2020 года нынешние мировые цены на нефть значительно выше и в несколько раз выше прошлогоднего минимума. При этом цены на бензин в России росли и в середине прошлого года, когда баррель нефти стоил примерно вдвое ниже текущих цен», — сообщил Артем Голубев.

Экономист назвал несколько причин, почему в России бензин стоит дорого.

«Во-первых, это можно объяснить значительной долей акцизов в себестоимости моторного топлива, которые существенно превышают затраты на сырье. Поэтому при снижении цен на сырье существенного удешевления производства топлива не происходит. Во-вторых, различием в ценах на внутреннем и внешнем рынках, особенно при растущих колебаниях курсов национальной валюты. При росте цен на нефть цена бензина на европейском рынке растет и продавать топливо за рубеж становится выгоднее, чем в России, а при девальвации рубля выгода топливных компаний еще больше увеличивается», — сказал он.

Собеседник ФАН напомнил о существующем демпферном механизме, который должен помочь государству держать под контролем растущие цены на топливо.

«Суть механизма в том, что при низких экспортных ценах на нефть стоимость топлива на внутреннем рынке в рублях позволяет нефтяникам получать дополнительную прибыль, частью которой они делятся с бюджетом, а при высоких экспортных ценах государство доплачивает нефтяным компаниям, чтобы они не повышали цены на топливо. Однако топливо на внутреннем рынке пусть и не так стремительно, но все же дорожает, и виной тому еще одна причина — низкая конкуренция на оптовом и розничном топливном рынке РФ», — добавил Артем Голубев.

Ранее в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей экономист Давид Тереладзе рассказал, что бояться роста цен на топливо не нужно: это ожидаемое явление, которое связано с постепенным восстановлением мировой экономики.