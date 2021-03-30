Скончался сын выдающегося литератора Андрея Битова Иван

Москва, 30 марта. Источник ФАН сообщил о смерти Ивана Битова накануне вечером. Он приходился сыном известному в стране писателю Андрею Битову.

Его отец скончался в декабре 2018 года в возрасте 81 года. Перед смертью Иван Битов находился в реанимации больницы имени Н. Э. Баумана. Причиной летального исхода стали проблемы с сердцем. Обстоятельства и причины смерти наследника литератора устанавливаются.

Отец Ивана Битова считался одним из основоположников течения постмодернизма в отечественной литературе. Он входил в состав Союза писателей Советского Союза, отмечены его заслуги были и Российской академии художеств, которая сделала его почетным членом, сообщал ФАН.