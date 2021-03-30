Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Цветков назвал сферы особого внимания при выявлении коррупции в России

Цветков назвал сферы, на которые следует обращать внимание при выявлении коррупции

Москва, 30 марта. Председатель Общероссийского движения «Сильная Россия» Антон Цветков заявил ФАН, что при выявлении коррупционных преступлений стоит прежде всего обращать внимание на такие сферы, как ЖКХ, медицина, государственные подряды и госзакупки.

Цветков прокомментировал появившуюся информацию о том, что львиная доля коррупционных преступлений в стране связана со взятками.

«Очень хорошо, что Генеральная прокуратура уделяет основное внимание борьбе с коррупцией, — отметил он. — Я убежден, что именно она стоит во главе в борьбе с данным видом преступлений».

По словам председателя «Сильной России», рост показателей, о котором говорится в сообщении, показывает повышение эффективности выявления данного вида преступлений.

«Но следует помнить, сколько еще может быть невыявленных случаев и до конца не выясненных фактов, — пояснил собеседник ФАН. — Конечно, нужно обращать больше внимания на коррупционеров, получающих крупные взятки, особенно в таких сферах, как ЖКХ, медицина, государственные подряды и госзакупки».

Особенно активно надо бороться с коррупцией в правоохранительных органах, уверен Цветков.

«Для достижения лучшего эффекта надо активнее взаимодействовать с гражданами и НКО, которые оказывают подчас серьезную помощь в выявлении подобных преступлений», — заключил собеседник ФАН.

Ранее в Генпрокуратуре РФ заявили, что в январе и феврале текущего года количество преступлений, связанных с коррупцией, выросло почти на 12 процентов — по сравнению с аналогичным периодом 2020-го.

И около половины от общего числа подобных нарушений закона связаны с дачей и получением взяток.

Новости партнеров