Завод Toyota в России начал производство обновленного седана Camry

Москва, 30 марта. Старт выпуска обновленного автомобиля Toyota Camry начался на петербургском заводе в конце марта.

Обновленная модель должна поступить к дилерам в уже в апреле текущего года. Недавно продавцы начали принимать заказы на обновленный бизнес-седан. В автомобиле установлены два новых атмосферных бензиновых мотора объемом в 2,0 и 2,5 литра серии Dynamic Force. Они работают в паре с вариатором Direct Shift CVT и 8-ступенчатой АКП соответственно.

Внешне машина получила обновленный дизайн переднего бампера, нижней решетки радиатора и колесных дисков и два варианта цвета кузова — синий и красный с эффектом «металлик».

Также в машине установлен пакет активной безопасности Toyota Safety Sense, имеющей расширенный функционал системы предотвращения столкновений и динамического радарного круиз-контроля. Российским покупателям седан будет доступен в восьми комплектациях, цена стартует от 1 млн 846 тысяч рублей.

Автомобили на российском рынке выросли в цене в среднем на 28% с начала текущего года. Одной из причин удорожания является сохраняющийся дефицит машин.