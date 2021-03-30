Молодой чиновник в Татарстане задержан по делу о мошенничестве с грантом

Казань, 30 марта. Правоохранительные органы задержали фигуранта дела о мошенничестве. Им стал 25-летний замначальника исполкома Пестречинского района.

По данным следствия, в 2017 году подозреваемый вел предпринимательскую деятельность. Он решил получить грант из бюджетных средств. Сумма в 1,4 млн рублей предназначалась для помощи начинающим бизнесменам. Целевое использование денег — покупка мелкого рогатого скота.

На самом деле фигурант потратил средства на иные нужды. Затем он внес «липовые» данные в документы отчетности и предоставил их в районное управление, отвечающее за сельское хозяйство.

Суд вынес приговор экс-руководителю продовольственной службы Южного военного округа. Виновный в мошенничестве получил восемь лет колонии. Ущерб бюджету превысил 470 млн рублей, сообщал ФАН.