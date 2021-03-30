Стартап Humble Motors выпустит электрокар с солнечными батареями

Вашингтон, 30 марта. Зарезервировать автомобиль, серийное производство которого начнется в 2025 году, можно за 300 долларов.

Первый в мире кроссовер на солнечной энергии питается от батарей общей площадью 7,62 кв. м. Благодаря им за сутки накапливается энергия, которой хватит почти на 100 километров пробега. Электрокар сможет проезжать на одном заряде до 800 кило­метров.

Цена пятиместного электрокара с солнечными панелями на крыше — 109 000 долларов. Старт продаж Humble One ожидается в 2025 году, производство запустят годом ранее. По информации создателей стартапа, уже собрано пред­заказов на сумму более 20 миллионов долларов.

Порядок покупки поддержанных авто изменят в РФ с 1 мая. Теперь россияне смогут заключить такую сделку купли-продажи через госуслуги.