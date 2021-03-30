Австрия намерена закупить миллион доз вакцины «Спутник V»

Вена, 30 марта. Российскую вакцину против коронавируса «Спутник V» в объеме одного миллиона доз планируют закупить в апреле власти Австрии, сообщил канцлер республики Себастьян Курц.

Заявление политика распространило издание ОЕ24. В нем Курц подчеркнул, что "в вопросе вакцин не должно быть геополитических шор", на первый план, когда речь идет о препарате, необходимо ставить его безопасность и эффективность.

«С февраля мы находимся в хорошем диалоге с российской стороной, за что я очень благодарен. Если Австрия получит дополнительно один млн доз вакцины, будет возможно более раннее возвращение к нормальной жизни, и мы сможем спасти множество жизней и рабочих мест», — сказал канцлер.

По данным его ведомства, Австрия и Россия уже ведут переговоры о закупке одного млн доз «Спутника V». Австрийские власти заинтересованы как в приобретении препарата, так и в его производстве на территории республики. Курц ранее говорил о том, что обсуждал такую возможность с президентом РФ Владимиром Путиным. Канцлер также заявлял о готовности привиться российской вакциной.