Анатолий Вассерман предположил, почему растет уровень СО2 вокруг Японии

Привести к росту концентрации в воздухе углекислого газа может отсутствие ветра или извержение вулкана. Об этом в беседе с ФАН рассказал журналист, публицист, телеведущий и политический консультант Анатолий Вассерман.

Эксперт прокомментировал новость о том, что уровень CO2 в атмосфере вокруг Японии стал самым высоким за все время наблюдений, несмотря на обусловленное пандемией сокращение промышленного производства.

«Это может быть объяснено, например, безветрием. Во многих местах мира именно при отсутствии ветра стремительно растет концентрация углекислоты в городах. Это связано с тем, что транспорт продолжает работать, а вывести куда-то выхлопные газы и заменить их свежим воздухом не получается», — сообщил публицист.

Анатолий Вассерман назвал еще одну возможную причину таких изменений.

«Это может быть вызвано активизацией какого-то природного источника углекислоты, вроде извержения вулкана где-то по соседству», — пояснил журналист.

В завершение он отметил, что жителям Поднебесной в данной ситуации не нужно беспокоиться.

«Полагаю, это практически не представляет для них опасности, потому что колебания концентрации углекислоты, конечно, заметны, но сама эта доля настолько мала, что нет никакой угрозы здоровью. Чтобы начались проблемы с дыханием, содержание CO2 должно составлять несколько процентов. А в реальности оно составляет десятые доли процента самое большее. При определенных обстоятельствах этот показатель может становиться еще ниже. В любом случае, опасности это не представляет ни для кого и ни для чего», — подытожил телеведущий.

Ранее Анатолий Вассерман предположил, чем может быть болен президент США Джо Байден.