Сергей Железняк: Запад загнал себя в угол, пугая мир дружбой России с Китаем

Москва, 30 марта. Россия не приемлет принципы, лежащие в основе различных блоков и санкций вместо сотрудничества, которые проповедуют в Брюсселе и Вашингтоне. Об этом в интервью ФАН заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.

По словам политика, Россия никогда не дружит «против» кого-либо, строя отношения только на равных условиях и взаимном уважении.

Депутат также охарактеризовал риторику главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

«Следуя логике господина Борреля, который на словах признает многополярность современного мира, стремление России и Китая укреплять техническую независимость несет в себе опасность и направлено против Европы и США, — заявил Железняк. — Наши западные партнеры загоняют себя в угол, пугая всех несуществующей угрозой в форме российско-китайской дружбы вместо того, чтобы противостоять вместе с Россией и Китаем реальным вызовам и проблемам».

Политик отметил, что в Брюсселе и Вашингтоне очень своеобразно трактуют демократические ценности и считают нормой грубейшее вмешательство во внутренние дела суверенных стран.

«А если эти страны проявляют сопротивление и заявляют о приоритете национальных интересов, их сразу включают в список «врагов», против которых радетели западной демократии ведут гибридную войну», — подчеркнул Железняк.

Депутат обратил внимание на политические методы, которые применяются странами Запада.

«Складывается впечатление, что в чиновничьих кабинетах Брюсселя и Вашингтона давно засели автократы, выдающие методы давления, политического шантажа и санкций за форму защиты демократии. Подобный неприкрытый обман мировой общественности уже очевиден».

В заключение Сергей Железняк выразил уверенность, что Россия не желает противостояния с другими государствами — так же, как и Китай.

«Мы взаимодействуем с другими странами для эффективного, устойчивого развития и укрепления безопасности окружающего мира, — заявил политик. — Брюсселю и Вашингтону не стоит искать черную кошку в темной комнате, ее там нет».

Ранее Сергей Железняк заявил ФАН, что Россия не участвует ни в фармацевтической, ни в информационной войне вокруг темы борьбы с коронавирусом. Так он прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона.