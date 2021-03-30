Голикова заявила о снижении числа абортов в России на 39%

Москва, 30 марта. Число абортов в России снизилось на 39% за последние пять лет. Об этом заявила вице-премьер страны Татьяна Голикова.

За последнее время более 230 тыс. беременных женщин предоставили консультационные услуги в центрах медико-социальной поддержки для тех, кто попал в трудную жизненную ситуацию. В итоге более 50 тыс. россиянок в положении решили не отказываться от рождения ребенка.

Невролог Павел Хорошев рассказал о влиянии беременности на женский мозг. Например, возможно увеличение гипофиза. Область отдела, отвечающего за эмоциональное состояние, становится больше. Во время беременности женщина в целом более уязвима ко внешним раздражителям.