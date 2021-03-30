Ледяная глыба рухнула на автомобиль с людьми в Мурманской области

Мурманск, 30 марта. Упавшая с крыши дома глыба едва не убила мужчину и женщину. После происшествия машина без водителя поехала задом на дорогу.

Инцидент произошел у жилого дома по улице Заводская в городе Кола. Пара припарковалась у подъезда, после чего с высоты упал огромный кусок льда. Он приземлился прямо на лобовое стекло и разбил его на мелкие осколки, рассказали очевидцы.

Перепуганные люди выбежали из машины. Женщина, которая сидела за рулем, не успела переключить коробку передач, и машина поехала задом прямо на дорогу. Водитель смогла остановить автомобиль, который проехал несколько метров и едва не врезался в проезжавшую мимо машину.

Ранее издание URA.RU сообщало о женщине и ребенке из Челябинской области, которые чудом избежали столкновения с ледяной глыбой, рухнувшей с крыши.