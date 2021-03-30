Жительница Мегиона получила древесный наполнитель вместо заказанных платьев

Сургут, 30 марта. Уголовное дело о мошенничестве было возбуждено в ХМАО. Жертвой аферистов выступила местная жительница, решившая обновить свой гардероб.

Полиция Югры разыскивает мошенников, жертвой которых стала 53-летняя женщина, сообщает Ugra-news.

Пострадавшая обратилась в правоохранительные органы с жалобой на аферистов, у которых она заказала одежду. Гражданка договорилась с продавцом, что оплатит посылку сразу же после прихода на почту.

В итоге женщина соблюла условия устного соглашения и перевела отправителю более 3 тыс. рублей. Однако после того, как потерпевшая открыла бандероль, она обнаружила внутри лишь две юбки и три пакета с древесным наполнителем.

Отмечается, что за минувшие сутки мошенники совершили 10 краж с банковских карт жителей Югры.