Пластический хирург рассказал, какие операции могла сделать Жанна Агузарова

Москва, 30 марта. Певица Жанна Агузарова в борьбе со старением прибегла не к одной процедуре, считает пластический хирург Софья Плегунова.

Изменения во внешности экс-солистки группы «Браво» фанаты стали обсуждать еще в 2015 году, когда она появилась в шоу «Вечерний Ургант». Впоследствии ее лицо поменялось еще сильнее.

По мнению пластического хирурга, Агузарова в попытке сохранить молодость могла сделать SMAS-лифтинг, платизмопластику, круговую блефаропластику, подкачать филлерами губы и скулы. Эти операции направлены на подтяжку лица, коррекцию шеи, изменение формы век и разреза глаз. Об этом свидетельствует, по словам Плегуновой, отсутствие у звезды эстрады второго подбородка и брылей.

«В ее возрасте у многих появляются изменения век, а тут все идеально, как у девочки, гладкая кожа. У Жанны очень открытый взгляд и отсутствует носослезная борозда. Думаю, пластика все-таки была», — рассказала специалист кp.ru.

Пластические операции, по мнению хирургов, делала и актриса Вера Алентова. Врач Иван Володченков предположил, что звезда фильма «Москва слезам не верит» как минимум дважды обращалась к специалистам за эндоскопией и прямой подтяжкой лба, чтобы избавиться от нависания век, а также несколько раз за блефаропластикой.