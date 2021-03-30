В NI рассказали, почему авианосцам ВМС США стоит бояться российского «Антея»

Вашингтон, 30 марта. Российские подлодки проекта 949А «Антей» до сих пор представляют огромную угрозу для авианосцев ВМС США, уверены американские аналитики.

Субмарины «Антей» были детищем советских инженеров, создавших грозные подлодки в годы холодной войны специально для охоты на американские авианосцы, пишет автор The National Interest Себастьен Роблин, эксклюзивный перевод статьи которого представляет Федеральное агентство новостей. По его словам, авианесущие корабли ВМС Соединенных Штатов всегда передвигаются в сопровождении другой морской техники, ввиду чего подобные подводные лодки не должны были близко к ним подходить, а наносить удары издалека.

Основным средством борьбы «Антея» с авианосцами являются крылатые ракеты, которые могут быть запущены с большого расстояния, ввиду чего отсутствует необходимость в приближении к авианосным группам, отметил эксперт. По его словам, АПЛ обладает достаточными габаритами, чтобы располагать тяжелым вооружением. Длина субмарины достигает 154 метров, а ее водоизмещение составляет 12 500 тонн. «Антей» обладает хорошей скоростью и может погружаться на глубину до 500 метров.

«Основная цель «Антея» состояла в том, чтобы служить в качестве огневой платформы для 24 огромных ракет Р-700 «Гранит», — отметил автор материала.

Десятиметровые ракеты «Гранит», имеющие массу около восьми тонн, могут быть запущены по надводным целям из-под воды на удалении свыше 600 километров, уточнил Роблин. Главной особенностью этих боеприпасов является возможность обмениваться информацией, ввиду чего выпущенные залпом ракеты могут заходить на цель с разных направлений, подчеркнул аналитик. В скором времени субмарины «Антей» могут получить на вооружение более современные крылатые ракеты «Оникс» и «Калибр».

Подлодки типа «Антей» были построены еще во времена СССР, однако после распада Советского Союза российское руководство сосредоточилось на сохранении этих субмарин, а также на их дальнейшей модернизации. По словам Роблина, к счастью, подобные АПЛ ни разу не использовались в боевых целях.

«Подводные лодки класса «Антей» не находятся на переднем крае технологии «стелс», но они остаются угрозой ценным надводным кораблям из-за крылатых ракет чрезвычайно большой дальности», — констатировал журналист.

Ранее китайские аналитика заявили, что российские подводные лодки проекта 636.3 «Варшавянка» вселяют страх в военнослужащих Североатлантического альянса.