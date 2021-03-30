Рекордный объем сделок зафиксировали на рынке складской недвижимости

Москва, 30 марта. Максимальный за всю историю наблюдений объем сделок на рынке складской недвижимости был зафиксирован в регионах Российской Федерации по итогам 2020 года.

Показатель оказался рекордным — в совокупности 851 000 квадратных метров, рассказали аналитики агентства недвижимости Knight Frank.

«Это на 45% больше уровня 2019 года», — пишут СМИ со ссылкой на исследование компании.

При этом в 2021 году общий объем новых сделок на рынке складской недвижимости в российских регионах, за исключением Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, может превысить 1 миллион кв. м. Доля вакантных площадей должна сократиться и составить от 4 до 4,5%.

Партнер юридической компании «Можно» Михаил Кучин ранее рассказал журналистам, в каких случаях недвижимость переходит в государственную собственность. Помимо отсутствия наследников при смерти собственника, это может произойти в том числе по инициативе органов власти.

Известно, что ипотечники с задолженностью с 1 апреля могут потерять единственное жилье, пишет INFOX. С указанного дня утратит силу рекомендация Банка России, введенная, чтобы поддержать заемщиков в период пандемии коронавируса.