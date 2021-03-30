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Рекордный объем сделок зафиксировали на рынке складской недвижимости

Рекордный объем сделок зафиксировали на рынке складской недвижимости

Москва, 30 марта. Максимальный за всю историю наблюдений объем сделок на рынке складской недвижимости был зафиксирован в регионах Российской Федерации по итогам 2020 года.

Показатель оказался рекордным — в совокупности 851 000 квадратных метров, рассказали аналитики агентства недвижимости Knight Frank.

«Это на 45% больше уровня 2019 года», — пишут СМИ со ссылкой на исследование компании.

При этом в 2021 году общий объем новых сделок на рынке складской недвижимости в российских регионах, за исключением Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, может превысить 1 миллион кв. м. Доля вакантных площадей должна сократиться и составить от 4 до 4,5%.

Партнер юридической компании «Можно» Михаил Кучин ранее рассказал журналистам, в каких случаях недвижимость переходит в государственную собственность. Помимо отсутствия наследников при смерти собственника, это может произойти в том числе по инициативе органов власти.

Известно, что ипотечники с задолженностью с 1 апреля могут потерять единственное жилье, пишет INFOX. С указанного дня утратит силу рекомендация Банка России, введенная, чтобы поддержать заемщиков в период пандемии коронавируса.

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