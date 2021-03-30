Традиции обмана: как США создают образ внешнего врага из «российского вмешательства»

Традиции обмана в информационном поле на самом высшем уровне у американцев давние и не должны удивлять. Об этом в комментарии ФАН рассказал эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков.

Тайна переписка

ФАН удалось заполучить переписку высокопоставленных офицеров подконтрольной спецслужбам США организации «Национальный фонд демократии» (NED). В письме обсуждается тема раскрутки так называемого вмешательства России в американские выборы.

В переписке офицер NED Дилан Майлс-Примаков жалуется некоему Скэггзу, что у него фактически закончились темы для раскрутки «российского вмешательства».

«Мистер Скэггз, у нас возникла непонятная ситуация по евразийскому направлению. Темы заканчиваются, люди на местах не понимают, куда им двигаться. Если по российским чиновникам работа ведется в фоновом режиме, то ситуация с вмешательством уже критическая. Дело сдвинется с мертвой точки только после объявления санкций, которые были заявлены давно, но так и не были озвучены. Нам нужно понимать планы на следующий месяц, который может быть очень непростым для российских властей. Прошу донести до руководства мою обеспокоенность. С наилучшими, Дилан», — пишет Дилан Майлс-Примаков.

ФАН предполагает, что «мистером Скэггзом» офицер NED называет американского адвоката, сопредседателя правления Управления по этике Конгресса США и заместителя председателя «Национального фонда демократии» Дэвида Скэггза.

Создать повод

Как отметил Сергей Простаков, американцы не прочь сами создать повод для войны или другого вмешательства, это известно многим. Некоторые вспомнят знаменитую «пробирку с сибирской язвой» госсекретаря США Колина Пауэлла, которую он демонстрировал в ООН в 2003 году в качестве примера оружия массового поражения, якобы разрабатываемого Ираком, что закончилось против страны агрессией. А любители истории вспомнят взрыв броненосца «Мэн» в 1898 году, что стало началом войны США с Испанией.

«Поэтому традиции обмана в информационном поле на самом высшем уровне у американцев давние и не должны удивлять. О нечистоплотности спецслужб США также многое известно, в том числе и от Эдварда Сноудена. Именно он дал начало волне разоблачений, которая показала, что все базирующиеся в США соцсети находятся под контролем спецслужб и служат их целям», — пояснил Сергей Простаков.

С таким бэкграундом, заметил эксперт, обнародованная переписка не выглядит чем-то из ряда вон выходящим. Наоборот, она представляется частью рутинного процесса, на который начали давить новые обстоятельства. Очевидно, оба собеседника прекрасно понимают, о чем идет речь, и отдают себе отчет в том, что делают сейчас и еще сделают потом.

«Очевидно также, что это — переписка исполнителей. Они проводят в жизнь решения своего начальства, его мотивация вполне прозрачна. Образ внешнего врага необходим и для объяснения собственных неудач, и для обоснования все больших и больших трат на колоссальный американский оборонный бюджет. Россия со времен холодной войны заняла это место, а американские пропагандисты действуют по прежним шаблонам, попутно пытаясь способствовать уничтожению все еще опасного в военно-политическом плане противника», — заключил Сергей Простаков.

Американские власти начали обвинять Россию во «вмешательстве» после выборов 2016 года, когда республиканец Дональд Трамп одержал победу над представительницей Демократической партии Хиллари Клинтон и стал президентом США. За время борьбы с «рукой Кремля» американские спецслужбы смогли запугать не только граждан США, но и конгрессменов до такой степени, что они были вынуждены увеличить их финансирование на сотни миллиардов долларов.