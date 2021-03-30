Косметолог рассказала, как восстановить лицо после вечеринки

С проблемой опухшего лица после вечеринки сталкивались многие люди, а когда эти неприятные последствия появляются перед важными событиями, становится неприятно. Кроме того, самочувствие уже на следующее утро после застолья оставляет желать лучшего.

В чем причина этого состояния и как убрать неприятные последствия чрезмерного употребления крепких напитков на лице, рассказала ФАН косметолог Татьяна Егорова.

«После вечеринки обязательно нужно выпить уголь, чем больше, тем лучше. Обычно идет одна таблетка на 10 килограмм веса, но можно и две. Именно это вещество сорбирует весь алкоголь, токсины и все вредности, которые вы приняли во время застолья. Вообще, алкоголь замедляет кровообращение и поэтому вызывает отек», — рассказала собеседница агентства.

Косметолог советует после вечеринки тщательно очистить лицо от косметики и положить холодную гидрогелевую маску на полчаса. Это поможет восстановить лицо.

«Также я рекомендую пить больше воды с лимоном. Как такового вреда от отеков нет, но у алкоголя есть прямое токсичное воздействие на все органы — от печени до сердца. Кожа тоже обезвоживается, ее верхние слои высыхают. Алкоголь тянет за собой воду», — объяснила эксперт.

Татьяна Егорова подчеркнула, что отеки несут эстетическую вредность, а вот от алкоголя страдает весь организм.

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