Житель Пугачева предстанет перед судом за насилие над 13-летней падчерицей

Саратов, 30 марта. Отчим изнасиловал 13-летнюю падчерицу в Пугачеве. Девочка сначала хранила молчание, но потом рассказала обо всем маме. Педофилу грозит до десяти лет тюрьмы.

Злоумышленник в ближайшее время предстанет перед судом. По данным СК, фигурант совершил преступление в октябре 2020 года. Жертвой стала несовершеннолетняя дочь его сожительницы.

По версии следствия, мужчина воспользовался тем, что мать девочки отсутствовала дома. В какой-то момент он набросился на школьницу и надругался над ней. Юная потерпевшая тогда не решилась никому рассказывать о произошедшем.

Спустя два месяца отчим снова вступил с девочкой в интимную связь. Дочь сообщила обо всем матери после ссоры, которая возникла между ней и приемным отцом. Женщина тут же обратилась в полицию. Подозреваемый отрицает вину, однако следователям удалось собрать достаточную доказательную базу.

ФАН сообщал, что суд арестовал педофила за растление мальчика в электричке 25-летней давности.