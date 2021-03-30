Премьера ФАН: «Пар». Пьеса Охлобыстина. Написано для Ефремова. Фрагмент читает автор

Итак, ФАН, как и обещал, в ближайшее время опубликует целиком новую нигде до этого не изданную пьесу Ивана Охлобыстина «Пар», которую не рискуют брать ни издательства, ни театры. Скандальную пьесу Охлобыстин писал в расчете на то, что находящийся сейчас в местах лишения свободы Михаил Ефремов поставит ее в театре «Современник» и сыграет в спектакле одну из главных ролей. Увы, с постановкой Ефремову пока придется повременить…

Сегодня мы публикуем ролик, чтобы так сказать представить товар лицом: сам автор читает весьма выразительный список действующих лиц и фрагмент произведения. А пока вы, читатели и зрители ФАН, наслаждаетесь роликом, считаем своим долгом кое о чем предупредить.

Первое. Это произведение — целиком и полностью творческий вымысел его создателя. Это значит, что мнение редакции ФАН может не совпадать (и в данном случае не совпадает) с мнением уважаемого автора — актера и сценариста Ивана Охлобыстина.

Второе. Если вы планируете читать эту пьесу, вам должно быть не менее 18 лет, произведение настолько спорное, что для несовершеннолетних оно никак не предназначено.

Третье. Догадываемся, что по прочтении пьесы у некоторых наших читателей может возникнуть соблазн обвинить ФАН во всех смертных грехах, как минимум — в возбуждении ненависти либо вражды по отношению к каким-либо группам лиц (да-да, знаменитая 282 статья УК РФ). Так вот. Во избежание конфликта с законом и с Роскомнадзором мы внесли в текст произведения необходимые цензурные правки, так что с юридической точки зрения все чисто: поэтому не тратьте время на то, чтобы судиться с нами.

А в остальном — если вам больше 18 лет, если вы цените творчество Ивана Охлобыстина, если у вас достаточно юмора и умения оценить метафоричность и условность его художественных построений, желаем вам приятного просмотра и — очень скоро — прочтения пьесы «Пар».