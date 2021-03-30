Стилист Рогов показал одну из самых актуальных моделей кроссовок этого сезона

Москва, 30 марта. Известный стилист и телеведущий Александр Рогов в авторском шоу рассказал, какая модель кроссовок снова в моде.

В новом выпуске передачи «Рогов в деле» стилист занялся преображением участницы по имени Ирина. В ходе работы над новым образом девушки Рогов порассуждал о цикличности моды.

По его словам, в нынешнем сезоне снова актуальны некоторые вещи периода девяностых. К примеру, кроссовки, которые были популярны на Западе, а за океаном какое-то время оставались в дефиците. Купить такую обувь можно было по большей части только с рук у фарцовщиков.

В своем шоу стилист, демонстрируя новый гардероб участницы, показал модель, к которой стоит приглядеться модницам.

«На Ире одна из самых актуальных моделей кроссовок этого сезона в ретростиле, всем рекомендую!» — сказал ведущий программы.

Рогов ранее разнес платье певицы Ольги Бузовой с пикантным вырезом в форме сердца. Стилист сравнил предмет гардероба, который звезда выбрала для вечеринки по случаю своего дня рождения, с нарядом для эротического шоу.