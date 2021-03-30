Сенаторы Совфеда РФ одобрили закон о праве Путина баллотироваться на пост президента

Москва, 30 марта. Совет Федерации России одобрил законопроект, который дает возможность президенту Владимиру Путину вновь баллотироваться на пост главы государства.

Документ рассматривали сенаторы комитета по конституционному законодательству и госстроительству. Соответствующий закон был принят Госдумой на пленарном заседании 24 марта. В законопроекте указано, что ограничение числа сроков, в течение которых одно и то же лицо может занимать пост президента РФ, применяется к действующему главе государства без учета его прежних сроков.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о возобновлении рабочих поездок Владимира Путина после вакцинации от коронавируса.