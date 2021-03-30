Вашингтон, 30 марта. Сериал «Американские боги» не получил продолжения. Картину закрывают после трех сезонов.

К закрытию шоу привело резкое падение рейтинга на 65%. По некоторым данным, есть надежда, что сериал получит продолжение, но в виде полнометражного фильма. Эта идея находится на стадии обсуждения.

Рейтинги сериала стали падать в том числе из-за чехарды шоураннеров, которые трижды менялись. Более того, вокруг сериала было множество скандалов. Например, увольнение музыканта Мэрилина Мэнсона из-за обвинений в насилии, пишет «Культуромания».

Такие обвинения в адрес Мэнсона прозвучали в начале этого года. Сам певец назвал слова своих экс-пассий «ужасными искажениями реальности».