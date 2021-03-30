Более тысячи морпехов Тихоокеанского флота участвуют в крупных учениях на Камчатке

Владивосток, 30 марта. Подразделения морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ), дислоцированные на Камчатке, подняты по тревоге в рамках начавшихся учений.

Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа по ТОФ.

«Морские пехотинцы отработали действия при получении сигнала тревоги, загрузку на транспорт материально-технических средств и боезапаса, выход боевой техники из парка в точки формирования колонн и совершение маршей», — сказано в опубликованном релизе.

Численность морпехов ТОФ, поднятых по тревоге, превышает тысячу человек личного состава, уточнили в пресс-службе ВВО.

Ранее сообщалось об успешных учебных стрельбах ракетного крейсера «Варяг», который входит в состав Тихоокеанского флота ВМФ России.