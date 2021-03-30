Пьяная пассажирка уральского аэропорта ударила полицейского ногой в живот

Екатеринбург, 30 марта. Уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти возбуждено по факту происшествия в аэропорту Кольцово. Там нетрезвая женщина ударила ногой полицейского.

Жительнице Урала отказали в посадке на рейс в Турцию из-за того, что она находилась в состоянии алкогольного опьянения. После этого пассажирка устроила дебош и поругалась с сотрудниками аэропорта.

Конфликт пресекли стражи порядка, которые увели буйную гражданку в местную дежурную часть. Там хулиганка, несогласная с действиями полицейских, ударила одного из них ногой в живот. Теперь нарушительнице грозит уголовная ответственность.

Ранее ФАН писал о дебошире-безмасочнике, который задержал рейс Петербург — Краснодар.