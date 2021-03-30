Дуэйн Джонсон стал самой высокооплачиваемой звездой в Instagram

Вашингтон, 30 марта. Актер и рестлер Дуэйн Джонсон, известный под псевдонимом Скала, стал самой высокооплачиваемой звездой в социальной сети Instagram.

За один пост актер, известный по фильмам «Форсаж-5» и «План игры», получает более миллиона долларов. Следом за ним идет модель Кайли Дженнер — размещение рекламы в ее аккаунте обойдется в 986 тысяч долларов. В тройку лидеров вошел футболист Криштиану Роналду — 889 тысяч долларов.

В рейтинг зарубежных знаменитостей, составленный Hopper HQ, попали также модель Ким Кардашьян (858 тысяч долларов за пост), певицы Ариана Гранде (853 тысячи долларов), Селена Гомес (848 тысяч долларов) и Бейонсе (770 тысяч долларов), исполнитель Джастин Бибер (747 тысяч долларов) и Тейлор Свифт, известная по хиту Shake It Off (722 тысячи долларов).

Замкнул десятку бразильский футболист Неймар — рекламный пост спортсмена оценивается в 704 тысячи долларов.

В следующем году на экраны выйдет супергеройский фильм «Черный Адам» с Джонсоном в главной роли. Подробности картины, основанной на комиксах DC, пока держат в секрете.