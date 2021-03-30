Бывшая ведущая «Дома-2» Ольга Орлова показала фото «лобного места» с собаками

Москва, 30 марта. Певица и телеведущая Ольга Орлова порадовала поклонников трогательной фотографией с собаками. Кадр удивил подписчиков звезды.

На снимке знаменитость сидит в кровати вместе со своими псами. Орлова нежится в спальне с тремя огромными собаками, а в руке держит маленького четвероногого друга.

«Когда попросили почитать сказку перед сном. P. S. Жду своих преданных критиков: «Фуууу, собаки на кровати»», — написала певица на своей странице в соцсети.

Не все, как думала Орлова, встретили кадр с критикой. Пользователи Сети восторженно отметили, что собаки — друзья человека — добавляют уюта и радуют их истинных хозяев. Поэтому в комментариях чаще всего можно было встретить теплые слова в адрес экс-ведущей «Дома-2».

«По мне, так это полная идиллия! Оля, какой же вы прекрасный человек!»; «Кайф, собаки на кровати!»; «Лобное место, все в сборе», — пишут интернет-пользователи.

Недавно Орлова приоткрыла тайну о своей личной жизни. Звезда сообщила, что не любит говорить об отношениях, но подтвердила, что ее сердце несвободно.