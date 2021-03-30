Рогозин анонсировал летные испытания ракеты «Сармат»

Москва, 30 марта. Испытания баллистической ракеты «Сармат» будут начаты в ближайшее время, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Госкорпорация «Роскосмос» готовится к запуску летных испытаний межконтинентальной баллистической ракеты РС-28 (МБР) «Сармат». Запуски будут осуществляться в ближайшее время, заметил Рогозин во время «Королевских чтений» в Москве.

Ракета «Сармат» успешно прошла бросковые проверки. Специалисты проводят ее подготовку к летным испытаниям. РС-28 придет на смену стратегической ракете шахтного базирования РС-20 «Воевода». Предполагается начать перевооружение ракетных войск стратегического назначения России в 2021 году.

Глава Роскосмоса ранее рассказал о способностях госкорпорации по запуску ракет.